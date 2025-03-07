Шведские лыжницы выиграли женскую эстафету на чемпионате мира в Норвегии
Женская сборная Швеции 7 марта завоевала первое место на эстафете 4х7,5 км чемпионата мира – 2025 по лыжным видам спорта, который проходит в городе Тронхейм (Норвегия).
В составе команды Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йонна Сундлинг преодолели дистанцию за 1 час 15 минут 41,5 секунды.
На втором месте оказалась сборная Норвегии, а третье место заняла сборная Германии, дополняет «Спорт-Экспресс».
Накануне стало известно, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил мировой рекорд по общему количеству золотых медалей на чемпионатах мира по лыжным гонкам среди мужчин. На чемпионате мира – 2025 в Тронхейме 28-летний спортсмен завоевал 14-ю золотую медаль.