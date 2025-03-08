В Москве 8 марта зафиксировали рекордно теплую погоду

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве 8 марта была зафиксирована рекордно теплая погода за всю историю метеонаблюдений в городе.

«Как и ожидалось, сегодня в 14:00 воздух в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, прогрелся до +10,1 градуса, что на 1,5 градуса выше прежнего суточного рекорда этого дня, установленного в 2020 году», — написал он в своем Telegram-канале.

Леус добавил, что точное значение нового рекорда станет известно после 21:00.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал 1 марта потепление в столице в начале месяца. По его словам, днем температура будет подниматься до +3 градусов. Однако еще в конце февраля синоптик предупреждал, что март является зимним месяцем по метеорологическим характеристикам. Как уточнял Вильфанд, средняя мартовская температура будет отрицательной.