Теннисист Медведев прошел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев 8 марта вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, штат Калифорния.

В матче второго круга он одержал победу над 71-й ракеткой мира из Китая Бу Юньчаокэтэ. Встреча продлилась один час 37 минут и завершилась в двух сетах с одинаковым счетом — 6:2.

Медведев исполнил три подачи на вылет, реализовал пять брейк-пойнтов из 14, а также допустил двойную ошибку. По итогам матча он назвал корт самым медленным в его жизни, на которых ему удалось сыграть.

В Индиан-Уэллсе россиянин стартовал сразу со второго круга, как один из топ-8 сеяных спортсменов. В следующем поединке его соперником станет представитель США Алекс Михельсен.

В конце февраля в матче третьего круга турнира ATP в Дубае Медведев проиграл спортсмену из Нидерландов Таллону Грикспуру и не вышел в полуфинал теннисного турнира. Соперник россиянина выступал без номера посева, Медведев — под первым номером.