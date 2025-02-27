Медведев проиграл Грикспуру и не вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае 27 февраля проиграл спортсмену из Нидерландов Таллону Грикспуру и не вышел в полуфинал теннисного турнира. Грикспур выступал на турнире без номера посева, Медведев — под первым номером.
Встреча продлилась 2 часа 40 минут. Медведев за игру сделал 15 эйсов и реализовал три из 14 брейк-пойнтов, однако допустил четыре двойные ошибки. Грикспура, в свою очередь, сделал пять эйсов, одну двойную ошибку и два реализованных брейк-пойнта из семи. Медведев во втором сете не реализовал четыре матчбола, уточнил «Спорт-Экспресс».
По итогу матч завершился со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 7:5 в пользу нидерландского спортсмена. Теннисист из Нидерландов в полуфинале сыграет против победителя встречи между Стефаносом Циципасом из Греции (4-й номер посева) и итальянцем Маттео Берреттини (без номера посева).
Теннисист Медведев 26 февраля вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дубае, обыграв француза Джованни Мпетши-Перрикара в матче второго круга соревнований. Матч завершился со счетом 6:4 и 6:4.