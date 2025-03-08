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В Австралии более 30 военных пострадали в ДТП

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Фото: AP/John Pye
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Более 30 австралийских военных пострадали при столкновении техники, направленной в штат Новый Южный Уэльс для помощи гражданам во время тропического циклона «Альфред». Об этом 8 марта сообщило местное подразделение телеканала ABC News со ссылкой на региональную службу скорой помощи.

«36 человек пострадали в результате столкновения двух транспортных средств cил обороны [Австралии] на севере Нового Южного Уэльса», — указано в публикации.

Инцидент произошел в районе города Лисмор. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести, их доставили в местную больницу.

Австралийские силы обороны на своем сайте подтвердили информацию о происшествии.

По последним данным ABC News, на данный момент в результате стихийного бедствия уже есть один погибший и десятки пострадавших.

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Агентство Reuters сообщало 6 марта, что жители восточного побережья Австралии укрепили свои дома и запаслись продуктами в ожидании циклона «Альфред». Местные власти закрыли аэропорты и школы.

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