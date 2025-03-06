Жители Австралии обложили дома песком в ожидании циклона «Альфред»

Австралия готовится к редкому тропическому циклону «Альфред» на восточном побережье, который приближается к Брисбену, третьему по численности населения городу страны. Жители обкладывают дома песком и запасаются продуктами. Об этом написало агентство Reuters.

Власти уже закрыли аэропорты и школы, работу также прекратил общественный транспорт.

«Мешков с песком не хватает, а полки супермаркетов опустели, поскольку люди запасаются самым необходимым. <…> Школы на юго-востоке Квинсленда закроются, а общественный транспорт не будет работать в четверг и пятницу. В общей сложности 122 школы на севере Нового Южного Уэльса будут закрыты в четверг», — приводит агентство слова премьер-министра Нового Южного Уэльса Криса Миннса.

По последним данным бюро метеорологии, циклон может выйти на сушу вблизи Брисбена к утру 8 марта. Шторм охватит приграничные регионы штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс, вызвав сильные дожди, наводнения и разрушительные ветры.

Последний раз циклон обрушивался на юго-восток Квинсленда и север Нового Южного Уэльса в 1974 году. Брисбену грозил циклон в 1990 году, но, не дойдя до города, он переместился на юг.

5 января сообщалось, что более 9 тыс. человек остались без электроснабжения из-за штормового ветра, пришедшего в канадскую атлантическую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор. Погодные условия привели к задержанию нескольких рейсов в международном аэропорту Сент-Джонс, аэропорту Гандера и региональном аэропорту Дир-Лейк.