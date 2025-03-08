Карта спецоперации на Украине 8 марта

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 марта можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, армия РФ нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM, снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также 178 беспилотников самолетного типа.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Украинские войска потеряли на этом направлении свыше 595 военнослужащих, танк Leopard, три боевые бронированные машины. Также армия Росси уничтожила два пикапа и три артиллерийских орудия.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 649 БПЛА, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 083 танка и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины РСЗО, 22 348 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 595 единиц специальной военной автомобильной техники.

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