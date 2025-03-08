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ВС РФ освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Об этом 8 марта сообщило Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина», — указано в заявлении ведомства.

Кроме того, российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Ивашковского, Первого Княжего, Локни, Малой Локни, Махновки, Орловки, Рубанщины, Суджи и Черкасской Конопельки.

В результате украинская армия на данном направлении потеряла за сутки более 180 военнослужащих, две боевые машины пехоты (БМП), в том числе БМП Marder производства Германии. Отмечается, что один боевик сдался в плен.

В Минобороны РФ сообщили, что всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 65,58 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

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Минобороны РФ сообщило об освобождении Андреевки в донецкой Народной Республике 6 марта. Ведомство отметило, что населенный пункт был взят под контроль благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».

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