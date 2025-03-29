Советские войска вышли на австрийскую границу
29 марта войска 3-го Украинского фронта в результате стремительного наступления овладели городами и важными узлами дорог Сомбатель, Капувар и, заняв город Кесег, вышли на австрийскую границу, говорится в публикации газеты «Известия».
До Великой Победы оставался ровно 41 день.
В честь одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в этих боях, представлены к награждению орденами.
«Сегодня, 29 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим названными городами, — 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий», — рассказывает издание.
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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