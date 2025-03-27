Советские войска захватили опорные пункты в Силезии
27 марта войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели на территории Силезии городами Штрелен и Рыбник — крупными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев, пишет газета «Известия».
«Сегодня, 27 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городами Штрелен и Рыбник, — 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий», — говорилось в публикации издания.
До Великой Победы оставалось ровно 43 дня.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях, было решено представить к награждению орденами.
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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