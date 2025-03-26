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Советские войска заняли в Чехословакии город Банска-Бистрица

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Фото: РИА Новости/Ольга Ландер
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Войска 2-го Украинского фронта, наступая в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 26 марта заняли в Чехословакии город Банска-Бистрица — важный узел дорог и сильный опорный пункт обороны немцев. Об этом сообщает газета «Известия».

«Также заняли более 50 других населенных пунктов, в том числе Горня Легота, Ясене, Разлока, Подконице, Презод, Селце, Сасово, Скубин, Малахов, Ракитовце, Турова, Будча. И железнодорожные станции Радвань, Словацка Люпча, Лучатин, Замосте, Подберезова», — говорится в публикации газеты от 27 марта 1945 года.

До Великой Победы оставалось ровно 44 дня.

Кроме того, сообщается, что войска фронта взяли в плен более тысячи солдат и офицеров противника.

«Противник, опираясь на построенные в горах оборонительные сооружения, пытался удержать за собой плацдарм на левом берегу реки Грон, к северу от города Зволен. Центром сопротивления немцев на этом участке являлся город Банска-Бистрица. Наши войска вышли к восточной части Банска-Бистрицы и завязали уличные бои на окраинах города. Одновременно другие наши части, недавно захватившие плацдарм на правом берегу реки Грон, овладели селением Радвань, прикрывающим город с юга», — отмечает издание.

Пехота противника, усиленная самоходными орудиями, предприняла несколько контратак. Но советские бойцы отбросили немцев и, совершив обходный маневр, ворвались на улицы Банска-Бистрицы.

«Гитлеровцы засели в приспособленных для обороны каменных зданиях. Действуя штурмовыми группами, советские части быстро разгромили вражеские очаги сопротивления и овладели городом Банска-Бистрица», — подчеркивается в публикации газеты.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

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