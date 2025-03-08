Мирный житель Белгородской области пострадал в результате удара ВСУ по авто

Мужчина пострадал в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Орловка Белгородской области. Об этом 8 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе в селе Орловка движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен водитель», — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Кроме того, Гладков сообщил, что в поселке Хотмыжск Грайворонского округа в результате сброса взрывных устройств с беспилотника в двух частных домах выбиты окна и повреждены заборы, также пострадал легковой автомобиль.

Губернатор добавил, что информация о последствиях атаки ВСУ уточняется. В ближайшее время оперативные службы проведут обследование территории.

В Белгородской области при ночной атаке ВСУ 6 марта пострадала местная жительница. Кроме того, были повреждены социальный объект, пять частных домов и надворные постройки.