Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала местная жительница. Об этом 6 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сегодня днем за медицинской помощью обратилась женщина, получившая ранения сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Рождественка Грайворонского округа», — написал он.

Уточняется, что у пострадавшей несколько травм по всему телу. Медицинские сотрудники оказывают ей всю необходимую помощь. Кроме того, в селе повреждены социальный объект, пять частных домов и надворные постройки.

Губернатор региона также добавил, что в селе Муром после атаки ВСУ в жилом доме выбиты окна, посечена кровля и разрушена надворная постройка.

2 марта два человека пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что первым пострадавшим был мужчина, он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. Второй раненой была женщина: она получила баротравму на территории частного дома.