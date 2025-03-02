Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
Два человека пострадали в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом 2 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня ночью в городе Грайворон в результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой», — написал он в своем Telegram-канале.
Также в результате сбросов взрывных устройств в селе Кукуевка женщина получила баротравму на территории частного дома. Ей была оказана помощь на месте, добавил Гладков.
Ранее, 27 февраля, при сбросе взрывного устройства с беспилотника на автомобиль погиб мирный житель города Грайворон Белгородской области. Сообщалось, что также при украинской атаке пострадал мужчина. Он получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног.