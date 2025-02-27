Мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона в Белгородской области
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- Мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона в Белгородской области
При сбросе взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль погиб мирный житель города Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил 27 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Грайворон. В результате сброса погиб мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
Также Гладков сообщил, что при украинской атаке пострадал мужчина. Он получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног.
«Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — указал он.
По словам главы региона, информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз 26 февраля сообщил, что два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на гражданский автомобиль в регионе. Уточняется, что пострадавших доставили в районную больницу.