«Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 5:2 в матче чемпионата НХЛ

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Детройт Ред Уингз» в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч на ледовой арене завершился со счетом 5:2.

Сообщается, что российский хоккеист Александр Овечкин за игру сделал один бросок в створ ворот, но так и не набрал очков за игру. До рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки ему осталось забить девять шайб.

«Вашингтон» набрал 90 очков в 63 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Детройт» идет на 11-й строчке с 66 очками в 63 играх», — уточняет «Спорт-Экспресс».

Национальная хоккейная лига назвала дату игры, в которой российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в рамках НХЛ. Этот матч состоится 15 апреля 2025 года. Ранее, 21 января, Овечкин рассказал, что ему непросто даются голы, поскольку приходится играть против очень сильных защитников. Форвард добавил, что хоккей — командный спорт, ты не можешь действовать в одиночку.