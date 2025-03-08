Врач назвала указывающие на недостаток железа симптомы
Организм не способен самостоятельно вырабатывать необходимое здоровью человека железо, что может вызвать его недостаток. Вначале дефицит этого компонента может протекать незаметно, но после симптомы усиливаются. Об этом в субботу, 8 марта, рассказала терапевт-кардиолог клиники «Семейная» Ирина Чекмарева в беседе с «Газета.Ru».
«Первый и наиболее распространенный признак дефицита железа — это усталость. Люди, испытывающие нехватку этого микроэлемента, часто замечают, что их энергия иссякает, и они чувствуют себя уставшими даже без значительных физических нагрузок», — отметила врач.
Она пояснила, что из-за нехватки железа снижается уровень гемоглобина, а это, в свою очередь, сказывается на переносе кислорода к тканям и органам. При этом такая обессиленность может сопровождаться снижением работоспособности, апатией и нарушением концентрации внимания.
Помимо этого, существует целый ряд симптомов, по которым можно определить недостаток железа в организме. В частности, необходимо обратить внимание на изменения в состоянии волос и ногтей, возникшую бледность кожи, появление одышки, учащенного сердцебиения, добавила Чекмарева.
«Люди с дефицитом железа могут заметить, что даже простая прогулка вызывает у них одышку и учащенное сердцебиение. Это происходит потому, что сердце вынуждено работать интенсивнее для того, чтобы компенсировать недостаток кислорода в организме», — рассказала эксперт.
Во избежание ухудшения качества жизни и вреда здоровью, врач порекомендовала россиянам не игнорировать появление вышеперечисленных признаков и обращаться к специалистам.
Ранее, 6 марта, главный врач федеральной сети глазных клиник World Vision Clinic Зарина Курачинова рассказала «Известиям» про опасность хронической патологии глаукомы. Так, по ее словам, человек не ощущает боли и ухудшения зрения на ранних стадиях болезни, однако при первых симптомах повреждение зрительного нерва уже необратимо.