Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле выразили глубокую озабоченность ситуацией в Сирии
Мир
Маск указал на желание элиты Украины и части Запада продолжать конфликт
Мир
СМИ узнали о работе советников Трампа над смягчением санкций против РФ
Общество
В ДНР наемника из США заочно приговорили к 14 годам колонии
Мир
Лукашенко назначил Александра Турчина новым премьер-министром Белоруссии
Мир
В Словакии назвали подрыв «Северного потока – 2» атакой на инфраструктуру Европы
Мир
Лавров назвал высказывания администрации США по Украине обнадеживающими
Наука и техника
В России придумали ИИ-ассистента для кардиохирургов
Мир
СМИ сообщили об отказе Азербайджана в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
Армия
Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями
Общество
Мэрия Анапы подала иск на 211 млн рублей к владельцам танкеров «Волгонефть»
Экономика
МСП-производители в сфере робототехники смогут получить льготные кредиты
Общество
Путин учредил комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО и их семей
Мир
СМИ сообщили о планах Джорджеску оспорить запрет на участие в президентских выборах
Армия
Потери ВСУ в Курской области превысили 66 тыс. человек
Страна
Сборы блокбастера «Красный шелк» превысили 500 млн рублей
Авто
Аналитики заявили о падении рынка электромобилей в России

Врач назвала указывающие на недостаток железа симптомы

Врач Чекмарева: у людей с дефицитом железа даже легкая прогулка вызывает одышку
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Организм не способен самостоятельно вырабатывать необходимое здоровью человека железо, что может вызвать его недостаток. Вначале дефицит этого компонента может протекать незаметно, но после симптомы усиливаются. Об этом в субботу, 8 марта, рассказала терапевт-кардиолог клиники «Семейная» Ирина Чекмарева в беседе с «Газета.Ru».

«Первый и наиболее распространенный признак дефицита железа — это усталость. Люди, испытывающие нехватку этого микроэлемента, часто замечают, что их энергия иссякает, и они чувствуют себя уставшими даже без значительных физических нагрузок», — отметила врач.

Она пояснила, что из-за нехватки железа снижается уровень гемоглобина, а это, в свою очередь, сказывается на переносе кислорода к тканям и органам. При этом такая обессиленность может сопровождаться снижением работоспособности, апатией и нарушением концентрации внимания.

Помимо этого, существует целый ряд симптомов, по которым можно определить недостаток железа в организме. В частности, необходимо обратить внимание на изменения в состоянии волос и ногтей, возникшую бледность кожи, появление одышки, учащенного сердцебиения, добавила Чекмарева.

«Люди с дефицитом железа могут заметить, что даже простая прогулка вызывает у них одышку и учащенное сердцебиение. Это происходит потому, что сердце вынуждено работать интенсивнее для того, чтобы компенсировать недостаток кислорода в организме», — рассказала эксперт.

Во избежание ухудшения качества жизни и вреда здоровью, врач порекомендовала россиянам не игнорировать появление вышеперечисленных признаков и обращаться к специалистам.

Почки запустились: новый метод снизит риск осложнений после удаления камней
Разработанная методика сократит время нахождения пациентов в стационаре

Ранее, 6 марта, главный врач федеральной сети глазных клиник World Vision Clinic Зарина Курачинова рассказала «Известиям» про опасность хронической патологии глаукомы. Так, по ее словам, человек не ощущает боли и ухудшения зрения на ранних стадиях болезни, однако при первых симптомах повреждение зрительного нерва уже необратимо.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025