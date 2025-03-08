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Оператор БПЛА рассказала о боевых тренировках в преддверии 8 Марта

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Фото: Министерство обороны РФ
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Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Июнь рассказала о службе и показала летные тренировки в преддверии Международного женского дня, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Оператор БПЛА с позывным Июнь 157-й отдельной бригады материально-технического обеспечения группировки войск «Запад» профессионально выполняет свои задачи в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в военном ведомстве.

Обязанности оператора включают в себя испытание дронов и гексакоптеров, которые модернизируют или ремонтируют в ремонтной мастерской или лаборатории на базе соединения.

«Тут я уже нахожусь два года. Проработала год медицинской сестрой и год [назад] начала заниматься дронами. Захотелось больше оказывать помощь нашим бойцам, потому что при помощи дронов можно перевозить боеприпасы, какую-то еду, воду. Но в основном это боеприпасы», — рассказала Июнь.

В ближайшее время она будет заниматься доставкой необходимых грузов на позиции наших бойцов на линии боевого соприкосновения.

«Июнь принимает участие в зоне проведения специальной военной операции более двух лет на должности санинструктора. После проявила желание сменить свою деятельность на оператора БПЛА, где с гордостью и честью несет свою службу», — уточнили в Министерстве обороны России.

Лучшие поздравления с 8 Марта

8 марта Минобороны рассказало о роли женщин-военных в годы Великой Отечественной войны. Отмечается, что многие женщины в годы ВОВ служили снайперами, разведчиками, связистками, медиками, летчицами и артиллеристами, обеспечивали бесперебойную работу тыловых частей и соединений, демонстрируя исключительные мужество и стойкость.

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