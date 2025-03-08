Реклама
Прямой эфир
Мир
FT узнала о напряженности между Францией и ФРГ из-за перевооружения ЕС
Спорт
Бах призвал федерации рассмотреть допуск россиян до олимпийской квалификации
Армия
Военные ВС РФ нанесли ракетный удар по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в ДНР
Происшествия
Мужчина закидал парковку «коктейлями Молотова» в Приморском крае
Мир
В Китае планируют запустить массовое производство летающих авто в 2026 году
Мир
СМИ сообщили о вручении на Украине повесток женщинам старше 50 лет
Мир
Китай ввел дополнительные пошлины на ряд канадских товаров с 20 марта
Мир
Аналитик заявил о желании США изолировать Украину от Европы на время переговоров
Мир
Вулин назвал целью протестов в Сербии желание Запада столкнуть страну с Россией
Спорт
«Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 5:2 в матче чемпионата НХЛ
Мир
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор
Армия
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объект энергетики Украины
Мир
Песков уличил Францию во лжи относительно Минских соглашений
Общество
Евгения Петросяна госпитализировали в Москве
Общество
Синоптики спрогнозировали до 10 градусов тепла в Москве на 8 марта
Мир
СМИ заявили о намерении США прекратить участие в планировании военных учений в Европе
Мир
Суд в США постановил взыскать с Китая $24 млрд из-за COVID-19
Сюжет:

Минобороны рассказало о роли женщин-военных в годы Великой Отечественной войны

0
EN
Фото: РИА Новости
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В годы Великой Отечественной войны женщины-военнослужащие проявили исключительное мужество, отвагу и преданность воинскому долгу. Об этом 8 марта напомнило Минобороны России.

«Женщины стойко переносили все тяготы и лишения армейской и фронтовой жизни, не уступая мужчинам в выносливости и целеустремленности», — заявило оборонное ведомство.

Отмечается, что многие женщины в годы Великой Отечественной войны служили снайперами, разведчиками, связистками, медиками, летчицами и артиллеристами, обеспечивали бесперебойную работу тыловых частей и соединений, демонстрируя исключительное мужество и стойкость.

«Не было такой военной специальности, которой не овладели бы женщины во время войны. Всего же на военную службу с 1941 по 1945 год было призвано 490 235 женщин. И везде они показали себя как истинные патриотки», — проинформировала пресс-служба ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что 150 тыс. женщин были награждены орденами и медалями, 96 стали Героями Советского Союза и Российской Федерации за мужество, самоотверженность и героизм, проявленный на полях сражений.

Международный женский день 8 Марта: как отметить и что подарить

В субботу, 8 марта, в России и мире отмечают весенний праздник — Международный женский день. Традиционно в женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальности, этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025