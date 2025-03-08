Минобороны рассказало о роли женщин-военных в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны женщины-военнослужащие проявили исключительное мужество, отвагу и преданность воинскому долгу. Об этом 8 марта напомнило Минобороны России.

«Женщины стойко переносили все тяготы и лишения армейской и фронтовой жизни, не уступая мужчинам в выносливости и целеустремленности», — заявило оборонное ведомство.

Отмечается, что многие женщины в годы Великой Отечественной войны служили снайперами, разведчиками, связистками, медиками, летчицами и артиллеристами, обеспечивали бесперебойную работу тыловых частей и соединений, демонстрируя исключительное мужество и стойкость.

«Не было такой военной специальности, которой не овладели бы женщины во время войны. Всего же на военную службу с 1941 по 1945 год было призвано 490 235 женщин. И везде они показали себя как истинные патриотки», — проинформировала пресс-служба ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что 150 тыс. женщин были награждены орденами и медалями, 96 стали Героями Советского Союза и Российской Федерации за мужество, самоотверженность и героизм, проявленный на полях сражений.

В субботу, 8 марта, в России и мире отмечают весенний праздник — Международный женский день. Традиционно в женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальности, этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.