В Бельгии предложили производить оружие на бывшем автозаводе Audi

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил о планах организовать производство вооружения на закрытом ранее заводе марки автомобилей Audi. Об этом 7 марта сообщило агентство Belga в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о планах переоборудовать недавно закрытый завод Audi в Ворсте в оборонное производство. Он планирует посетить это место на следующей неделе вместе с представителями оборонной промышленности», — передает агентство.

Заявление было сделано на фоне набирающей в Европе темпы кампании по вооружению и увеличению военных расходов.

В тот же день Бельгия анонсировала поставку оружия Украине на €1 млрд. В этот пакет входят €216 млн на закупку артиллерийских снарядов в рамках чешской артиллерийской инициативы, €200 млн на средства противовоздушной обороны (ПВО) в рамках немецкой инициативы, а также поставки бельгийских F-16, которые планировались к передаче в конце 2024 года.