Анастасия Бондаренко покинула пост замминистра энергетики

Премьер-министр Михаил Мишустин 7 марта освободил статс-секретаря — заместителя министра энергетики России Анастасию Бондаренко от должности.

«Освободить Бондаренко Анастасию Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — сказано в распоряжении.

Бондаренко с 2018 года занимала пост заместителя министра, на котором она рассматривала вопросы законопроектной деятельности и антикоррупционных мероприятий, развития кадрового потенциала, образования в ТЭК, а также контрольно-ревизионной деятельности.

Госкорпорация «Роскосмос» 14 февраля сообщила, что заместители генерального директора Андрей Ельчанинов и Александр Блошенко ушли в отставку. Кроме того, тогда «Роскосмос» покинул руководитель Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергей Коблов, на пост которого назначили заместителя Василия Титова.