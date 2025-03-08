Стоимость биткоина упала ниже $90 тыс. на фоне форума в Белом доме
Криптовалютный токен биткоин стал торговаться по цене ниже $90 тыс. на фоне проходящего в Белом доме США форума. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
В настоящее время купить биткоин можно за $86 тыс., хотя еще утром 7 марта за криптовалюту предлагали $90,1 тыс. Снижение курса также фиксируется и среди других криптовалют, таких как Ethereum, Solana, Cardano и Stellar.
Примечательно, что такие изменения происходят на фоне проходящего в Белом доме форума, основной темой которого стали криптовалюты. В частности, среди выступающих на мероприятии отметился президент США Дональд Трамп.
7 марта Дональд Трамп подписал указ о создании в стране стратегического резерва биткоинов. Об этом сообщает Белый дом. Сообщается, что в стратегический резерв войдет криптовалюта, которой в настоящее время уже владеют Соединенные Штаты.