Синоптики спрогнозировали до 10 градусов тепла в Москве на 8 марта
Переменная облачность, без осадков и до +10 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 8 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 2 градусов.
В Московской области днем прогнозируют от +5 до +10 градусов, ночью температура может снизиться до –1 градуса.
Ожидается западный ветер со скоростью 4–9 м/c.
Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 1 марта спрогнозировал потепление в столице в начале месяца. По его словам, днем температура будет подниматься до +3 градусов. Однако 26 февраля синоптик предупредил, что март является зимним месяцем по метеорологическим характеристикам. Как уточнил Вильфанд, средняя мартовская температура будет отрицательной.