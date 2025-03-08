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Россиянки в 1,7 раза чаще мужчин берут ипотеку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Доля мужчин среди ипотечных заемщиков в России составляет всего 36%, посчитали в федеральной компании «Этажи».

«Доля представительниц прекрасного пола продолжает расти, если в начале прошлого года она не превышала 61%, то в начале этого года находится на уровне 65–66%», — рассказывает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Самыми активными являются россиянки в возрасте 35–40 лет, они в общем объеме «женской» ипотеки занимают 25%, на втором месте заемщицы в возрасте 30–35 лет — 20%, на третьем в возрасте 25–30 лет — 15%. Как отмечает эксперт, за последние три года резко выросла доля молодых заемщиц в возрасте 20–25 лет, если в 2023 году они оформляли всего 4,8% ипотечных кредитов, в 2024 году их доля выросла до 7,7%, а за первые месяцы 2025 года и вовсе до 9,6%. А вот доля заемщиц в возрасте 40–45 лет, напротив, снизилась с 17% в 2023 году до 13% в начале 2025 года.

Еще более резко сократилась доля ипотечных заемщиц, не имеющих детей. Если в 2023 году она была 22,3%, то в 2024 году она снизилась до 10,3%, а в начале 2025 года и вовсе упала до 5,8%. Почти половина россиянок, оформляющих ипотеку, имеют одного ребенка, 38% — двоих детей, 5,4% — троих детей.

«Рост доли ипотечных заемщиц с детьми объясняется большой популярностью семейной ипотеки и материнского капитала, который часто используют для улучшения жилищных условий», — поясняет Решетникова.

44,6% ипотечных заемщиц берут кредит для покупки квартиры в новостройке, 42,2% — для приобретения готового жилья и только 13% — на строительство или приобретение готового дома, в 2024 году доля таких заемщиц была 34,3%, 41,7% и 23,4% соответственно. Остальные приобретают в ипотеку нежилые помещения.

Среди ипотечных заемщиц снизилась доля тех, кто берет кредит в первом браке, в прошлом году она была 55%, в этом году — 45%, зато доля тех, кто берет ипотеку в новом браке, наоборот, выросла с 22 до 30%. 9% заемщиц находятся в разводе, а 15% не вступали в брак.

Активнее всех берут ипотеку россиянки, работающие в сфере услуг, — 28,3%, на втором месте заемщицы из производственной сферы — 14,6%, на третьем — из систем образования и здравоохранения (по 11,5%).

«Средний уровень дохода, который россиянки указывают при подачи заявки на получение ипотечного кредита, — 85 тыс. рублей, относительно прошлого года он снизился на 5 тыс. рублей. В условиях высоких рыночных ставок это оправдано высокой долей семейной ипотеки, где уровень дохода требуется меньше из-за более низкой ставки. С каждым годом россиянки всё активнее оформляют ипотеку на себя, и их доля растет», — отметила Решетникова.

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6 марта стало известно, что чаще всего ипотеку берут в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Эти города показали свою инвестиционную привлекательность для финансовых сделок с недвижимостью.

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