«Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 5:3 в матче КХЛ

Московский хоккейный клуб «Динамо» в пятницу, 7 марта, обыграл «Локомотив» в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч прошел дома у москвичей на «ВТБ Арене» и закончился со счетом 5:3, пишет «Спорт-Экспресс».

У «Динамо» Павел Кудрявцев оформил дубль, еще по голу забили Игорь Ожиганов, Артем Михеев и Артем Ильенко.

У ярославцев также дубль на счету у Георгия Иванова, еще одну шайбу забросил Байрон Фрэз.

На этот момент «Динамо» с 83 очками занимает второе место в Западной конференции, у «Локомотива» 93 очка, они на первой строчке.

27 февраля московский ЦСКА дома обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» и стал участником плей-офф КХЛ. В составе хозяев отличились нападающие Прохор Полтапов (23-я минута), Владислав Каменев (45), Кирилл Долженков (51), Денис Гурьянов (52), Иван Дроздов (57) и защитник Никита Нестеров (59).