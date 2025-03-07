Европейский союз (ЕС) не способен ничего сделать самостоятельно без помощи США и продемонстрировать свою независимость от Вашингтона. Об этом 7 марта «Известиям» сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Они представляют себе Европу, действующую независимо от Соединенных Штатов, и всё же признают, что не могут сделать ничего из вышеперечисленного без поддержки Соединенных Штатов, и теперь мы сталкиваемся с реальностью — Европа не способна ничего сделать самостоятельно», — сказал он.

Риттер также добавил, что ЕС не способен самостоятельно генерировать средства для НАТО. По его словам, никакие из стран Североатлантического альянса не смогут достичь 5% порога ВВП для финансирования военно-политического блока, о котором говорил президент США Дональда Трампа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 6 марта, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации Европы на сумму €800 млрд.

В январе Трамп заявлял, что не уверен, стоит ли продолжать спонсировать НАТО, так как Вашингтон защищает членов блока, а в ответ не получает помощи. Он отметил, что будет добиваться того, чтобы государства Североатлантического альянса увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП.