В России снизили цены на шесть жизненно необходимых лекарств

В России снизили цены на шесть жизненно необходимых лекарственных препаратов. Об этом 7 марта сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о препаратах для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза. Цены на лекарства были снижены в среднем на 50% от средней стоимости их реализации в 2024 гoду.

Ранее, 28 февраля, ФАС согласовала цены на пять включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уточнялось, что цены на препараты были снижены на 19% от средней стоимости их реализации в 2024 году и на 141% от минимальных цен в референтных для России странах.