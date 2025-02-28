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ФАС согласовала цены на пять входящих в перечень жизненно необходимых лекарств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на пять включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа 28 февраля. Среди них препараты для лечения сахарного диабета, противоопухолевые лекарства.

«Это позволило снизить цены на указанные препараты в среднем на 19% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 141% от минимальных цен в референтных для России странах», — пояснили в ведомстве.

Такое изменение повысит их доступность для россиян. При этом в медорганизациях они должны предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Референтные — оригинальные — лекарственные препараты с МНН «Алоглиптин+Пиоглитазон», «Инклисиран», «Алпелисиб», «Даратумумаб» и «Анифролумаб» были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году. Служба провела экономический анализ стоимости, в результате чего она была снижена.

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Так, цены на «Инкресинк» для лечения сахарного диабета второго типа снижены в среднем на 28% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 35% от минимальных цен в референтных для России странах. Стоимость препарата «Сибрава», предназначенного для снижения уровня холестерина, стала в два раза ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 3% ниже средней цены реализации препарата в 2024 году.

Цена на противоопухолевый лекарственный препарат «Пикрэй» снижена в два раза относительно минимальной стоимости в референтных для России странах и на 16% ниже средней стоимости его реализации в 2024-м. Противоопухолевый лекарственный препарат «Дарзалекс», который предназначен для лечения миеломы, стал в два раза дешевле, чем в референтных странах.

Стоимость «Сафнело», применяемого для терапии системной красной волчанки, снижена на 37% от средней цены его реализации в 2024 году и почти в два раза от минимальной цены в референтных для РФ странах.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что в России появилось 540 новых лекарств. Суммарно объем их упаковок составил 52,1 млн. Об этом «Известиям» 5 февраля сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

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