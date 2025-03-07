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Названа средняя цена автомобильных шин в России

НАПИ: летняя автомобильная шина подешевела до 10,7 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В феврале 2025 года средняя цена на новую летнюю шину для легковых автомобилей в ценовых сегментах без учета премиального составила 10,7 тыс. рублей. Об этом 7 марта в своем Telegram-канале сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

По сравнению с февралем 2024 года средняя цена летней шины почти не изменилась, тогда она составляла 10,6 тыс. рублей. Наименьшим за последний год этот показатель был в ноябре 2024-го, когда опустился до 8,9 тыс. рублей.

За тот же период зимняя резина выросла в цене: если в феврале прошлого года одна шина стоила 8,7 тыс. рублей, то в феврале текущего — 9,6 тыс. рублей.

За один месяц этого года, с января по февраль, зимние шины подешевели на 1%, а летние шины подорожали на 1%.

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Ранее в этот день сообщалось, что траты женщин на обслуживание и ремонт автомобилей в России оказались выше, чем у мужчин. Так, по итогам первых двух месяцев 2025 года средние чеки на обслуживание и ремонт автомобилей у женщин составили 12,1 тыс. рублей. Средняя стоимость визита на СТО у мужчин оказалась ниже на 6% и составила 11,4 тыс. рублей.

Как рассказал 3 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, несмотря на то что в этом году в Москве март прогнозируется теплее, чем обычно, менять резину на автомобиле не стоит как минимум до конца первого весеннего месяца.

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