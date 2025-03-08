Женщины приобретают собственное жилье значительно раньше мужчин

Женщины раньше обзаводятся собственным жильем, чем мужчины: 20% покупают жилье до 25 лет, а треть — в возрасте 26–35 лет, следует из исследования ГК «ТОЧНО», приуроченного к 8 Марта. С результатами ознакомились «Известия».

Так, среди респонденток до 25 лет каждая пятая (20%) уже имеет свою квартиру, тогда как среди мужчин этот показатель составляет всего 12%. В возрасте 26–35 лет каждая третья женщина (34%) решается на этот важный шаг, тогда как среди мужчин готовы на это только 20%. Часть опрашиваемых (24%) приобретает жилье в возрасте 36–45 лет, в то время как среди мужчин этот показатель значительно ниже — 10%. После 45 лет покупка недвижимости случается уже реже: 3% среди женщин и 8% среди мужчин.

Примечательно, что лишь 14% респонденток не владеют собственной недвижимостью, тогда как среди мужчин этот показатель вдвое выше — 33%. При этом 17% представителей сильного пола получают квартиры в наследство, тогда как среди девушек таких всего 5%. В то же время, они чаще приобретают жилье самостоятельно.

Женщины чаще ориентируется на жилье, которое соответствует их представлениям о семейном уюте и комфорте. Так, 47% девушек выбирают частные дома или таунхаусы, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 39%. Кроме того, женщины в 33% случаев выбирают новостройки, а вторичка привлекает только каждую пятую.

При выборе жилья девушки в первую очередь ориентируются на безопасность, функциональность и комфорт. Половина респонденток (50%) считают местоположение ключевым фактором. Развитая инфраструктура с магазинами, школами, поликлиниками и кафе важна для 22%.

Просторные комнаты и удобная планировка являются приоритетом для каждой пятой. Транспортная доступность важна для 9%, а закрытая территория и охрана — для 4%.

«Женщины и мужчины по-разному подходят к выбору жилья, и это заметно как на этапе принятия решения, так и в процессе оформления сделки. На первичном рынке, где более 90% сделок проходят с привлечением ипотеки, ключевым фактором становится не столько желание приобрести квартиру, сколько возможность получить кредит», — отметил финансовый директор ГК «ТОЧНО» Максим Инюшев.



Женщины, по его словам, как правило, проявляют большую настойчивость в оформлении сделок. Они активнее используют все доступные инструменты: материнский капитал, льготные ипотечные программы, различные государственные субсидии. Мужчины же, наоборот, зачастую откладывают все вопросы, связанные с покупкой, на последний момент.



«Сегодня женщины составляют большинство покупателей — их доля приближается к 60%. Тем не менее тенденции меняются: рынок курортной недвижимости, особенно в Краснодарском крае, привлекает всё больше мужчин, рассматривающих жилье не только как инвестицию, но и как место для постоянного проживания. Вполне вероятно, что уже во втором полугодии их активность станет одним из драйверов рынка», — подытожил эксперт.

Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет», в котором сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).