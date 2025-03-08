Реклама
Прямой эфир
Мир
FT узнала о напряженности между Францией и ФРГ из-за перевооружения ЕС
Спорт
Бах призвал федерации рассмотреть допуск россиян до олимпийской квалификации
Армия
Военные ВС РФ нанесли ракетный удар по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в ДНР
Происшествия
Мужчина закидал парковку «коктейлями Молотова» в Приморском крае
Мир
В Китае планируют запустить массовое производство летающих авто в 2026 году
Мир
СМИ сообщили о вручении на Украине повесток женщинам старше 50 лет
Мир
Китай ввел дополнительные пошлины на ряд канадских товаров с 20 марта
Мир
Аналитик заявил о желании США изолировать Украину от Европы на время переговоров
Мир
Вулин назвал целью протестов в Сербии желание Запада столкнуть страну с Россией
Спорт
«Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 5:2 в матче чемпионата НХЛ
Мир
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор
Армия
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объект энергетики Украины
Мир
Песков уличил Францию во лжи относительно Минских соглашений
Общество
Евгения Петросяна госпитализировали в Москве
Общество
Синоптики спрогнозировали до 10 градусов тепла в Москве на 8 марта
Мир
СМИ заявили о намерении США прекратить участие в планировании военных учений в Европе
Мир
Суд в США постановил взыскать с Китая $24 млрд из-за COVID-19

Женщины приобретают собственное жилье значительно раньше мужчин

Исследование: каждая пятая женщина покупает жилье до 25 лет
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Женщины раньше обзаводятся собственным жильем, чем мужчины: 20% покупают жилье до 25 лет, а треть — в возрасте 26–35 лет, следует из исследования ГК «ТОЧНО», приуроченного к 8 Марта. С результатами ознакомились «Известия».

Так, среди респонденток до 25 лет каждая пятая (20%) уже имеет свою квартиру, тогда как среди мужчин этот показатель составляет всего 12%. В возрасте 26–35 лет каждая третья женщина (34%) решается на этот важный шаг, тогда как среди мужчин готовы на это только 20%. Часть опрашиваемых (24%) приобретает жилье в возрасте 36–45 лет, в то время как среди мужчин этот показатель значительно ниже — 10%. После 45 лет покупка недвижимости случается уже реже: 3% среди женщин и 8% среди мужчин.

Примечательно, что лишь 14% респонденток не владеют собственной недвижимостью, тогда как среди мужчин этот показатель вдвое выше — 33%. При этом 17% представителей сильного пола получают квартиры в наследство, тогда как среди девушек таких всего 5%. В то же время, они чаще приобретают жилье самостоятельно.

Виртуальный метр: как цифровизация меняет рынок недвижимости
В 2024 году с помощью электронных платформ реализовали около 20% жилья

Женщины чаще ориентируется на жилье, которое соответствует их представлениям о семейном уюте и комфорте. Так, 47% девушек выбирают частные дома или таунхаусы, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 39%. Кроме того, женщины в 33% случаев выбирают новостройки, а вторичка привлекает только каждую пятую.

При выборе жилья девушки в первую очередь ориентируются на безопасность, функциональность и комфорт. Половина респонденток (50%) считают местоположение ключевым фактором. Развитая инфраструктура с магазинами, школами, поликлиниками и кафе важна для 22%.

Просторные комнаты и удобная планировка являются приоритетом для каждой пятой. Транспортная доступность важна для 9%, а закрытая территория и охрана — для 4%.

«Женщины и мужчины по-разному подходят к выбору жилья, и это заметно как на этапе принятия решения, так и в процессе оформления сделки. На первичном рынке, где более 90% сделок проходят с привлечением ипотеки, ключевым фактором становится не столько желание приобрести квартиру, сколько возможность получить кредит», — отметил финансовый директор ГК «ТОЧНО» Максим Инюшев.

Женщины, по его словам, как правило, проявляют большую настойчивость в оформлении сделок. Они активнее используют все доступные инструменты: материнский капитал, льготные ипотечные программы, различные государственные субсидии. Мужчины же, наоборот, зачастую откладывают все вопросы, связанные с покупкой, на последний момент.

«Сегодня женщины составляют большинство покупателей — их доля приближается к 60%. Тем не менее тенденции меняются: рынок курортной недвижимости, особенно в Краснодарском крае, привлекает всё больше мужчин, рассматривающих жилье не только как инвестицию, но и как место для постоянного проживания. Вполне вероятно, что уже во втором полугодии их активность станет одним из драйверов рынка», — подытожил эксперт.

Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет», в котором сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025