Аналитик оценил планы США создать стратегический резерв в криптовалюте

Если США создадут крипторезерв, то это может сподвигнуть другие страны мира к созданию аналогичных резервов в криптовалютах, рассказал «Известиям» 7 марта аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

По его словам, особенно это может быть интересно тем государствам, которые в последние годы стремятся диверсифицировать свои накопления или желают снизить зависимость от доллара. Потенциально это может привести к увеличению спроса на такие известные и ликвидные криптовалюты, как биткоин и Ethereum, объяснил эксперт.

«Однако по поводу создания резерва в крипте уже начались споры, поскольку не вполне понятно, каким образом власти будут отбирать монеты для покупки и за счет каких средств это будет осуществляться. Вызывает вопросы высокая волатильность криптовалют, а также непрозрачность политических целей таких инвестиций», — отметил Потавин.

Аналитик обратил внимание на то, что в стратегическом указе, подписанном президентом США Дональдом Трампом о резервировании биткоинов, нет конкретных деталей — это разочаровало участников рынка.

«Возможно, что на некоторые вопросы будут даны ответы 7 марта во время саммита по криптовалютам в Белом доме. А пока еще есть слишком много вопросов и неопределенностей, чтобы можно было с уверенностью делать прогнозы на будущее. Пока известно, что правительство США не будет использовать деньги налогоплательщиков для финансирования крипторезерва. Не будет никаких покупок токенов за счет американского бюджета. Поскольку не будет новых денег на рынке — это охладило настроения инвесторов по криптовалютам», — добавил эксперт.

По его мнению, схожий подход может быть применен и другими государствами при создании национальных криптофондов, поэтому доллар не потеряет своего значения как ведущая валюта мира. При этом появление крипторезервов в разных странах может ускорить разработку и внедрение регуляторных правил на международном уровне.

Государства могут начать сотрудничать в области регулирования, чтобы минимизировать риски, связанные с использованием криптовалют.

«Создание криптовалютных резервов может в долгосрочной перспективе повысить доверие инвесторов к крипторынку, стимулируя более широкое принятие цифровых валют. Вероятно, это перспективы ближайшего десятилетия. Но без принудительного выдавливания потребителей в криптовалюты этот процесс может затянуться на неопределенную перспективу, поскольку использование цифровой валюты пока не дает никаких явных преимуществ бизнесу и населению», — сказал Потавин.

Трамп подписал указ 7 марта о создании стратегического резерва в криптовалюте. Опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что и в России может появиться свой крипторезерв.