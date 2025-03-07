Реклама
Прямой эфир
Мир
FT узнала о напряженности между Францией и ФРГ из-за перевооружения ЕС
Спорт
Бах призвал федерации рассмотреть допуск россиян до олимпийской квалификации
Армия
Военные ВС РФ нанесли ракетный удар по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в ДНР
Происшествия
Мужчина закидал парковку «коктейлями Молотова» в Приморском крае
Мир
В Китае планируют запустить массовое производство летающих авто в 2026 году
Мир
СМИ сообщили о вручении на Украине повесток женщинам старше 50 лет
Мир
Китай ввел дополнительные пошлины на ряд канадских товаров с 20 марта
Мир
Аналитик заявил о желании США изолировать Украину от Европы на время переговоров
Мир
Вулин назвал целью протестов в Сербии желание Запада столкнуть страну с Россией
Спорт
«Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 5:2 в матче чемпионата НХЛ
Мир
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор
Армия
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объект энергетики Украины
Мир
Песков уличил Францию во лжи относительно Минских соглашений
Общество
Евгения Петросяна госпитализировали в Москве
Общество
Синоптики спрогнозировали до 10 градусов тепла в Москве на 8 марта
Мир
СМИ заявили о намерении США прекратить участие в планировании военных учений в Европе
Мир
Суд в США постановил взыскать с Китая $24 млрд из-за COVID-19
Сюжет:

Аналитик оценил планы США создать стратегический резерв в криптовалюте

Потавин: если США создадут крипторезерв, другие страны последуют этому примеру
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Если США создадут крипторезерв, то это может сподвигнуть другие страны мира к созданию аналогичных резервов в криптовалютах, рассказал «Известиям» 7 марта аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

По его словам, особенно это может быть интересно тем государствам, которые в последние годы стремятся диверсифицировать свои накопления или желают снизить зависимость от доллара. Потенциально это может привести к увеличению спроса на такие известные и ликвидные криптовалюты, как биткоин и Ethereum, объяснил эксперт.

«Однако по поводу создания резерва в крипте уже начались споры, поскольку не вполне понятно, каким образом власти будут отбирать монеты для покупки и за счет каких средств это будет осуществляться. Вызывает вопросы высокая волатильность криптовалют, а также непрозрачность политических целей таких инвестиций», — отметил Потавин.

Аналитик обратил внимание на то, что в стратегическом указе, подписанном президентом США Дональдом Трампом о резервировании биткоинов, нет конкретных деталей — это разочаровало участников рынка.

Царское дело: как первый в мире крипторезерв может изменить финансовую систему
Кого Трамп назначил руководителем этого направления и может ли Россия последовать примеру США

«Возможно, что на некоторые вопросы будут даны ответы 7 марта во время саммита по криптовалютам в Белом доме. А пока еще есть слишком много вопросов и неопределенностей, чтобы можно было с уверенностью делать прогнозы на будущее. Пока известно, что правительство США не будет использовать деньги налогоплательщиков для финансирования крипторезерва. Не будет никаких покупок токенов за счет американского бюджета. Поскольку не будет новых денег на рынке — это охладило настроения инвесторов по криптовалютам», — добавил эксперт.

По его мнению, схожий подход может быть применен и другими государствами при создании национальных криптофондов, поэтому доллар не потеряет своего значения как ведущая валюта мира. При этом появление крипторезервов в разных странах может ускорить разработку и внедрение регуляторных правил на международном уровне.

Государства могут начать сотрудничать в области регулирования, чтобы минимизировать риски, связанные с использованием криптовалют.

«Создание криптовалютных резервов может в долгосрочной перспективе повысить доверие инвесторов к крипторынку, стимулируя более широкое принятие цифровых валют. Вероятно, это перспективы ближайшего десятилетия. Но без принудительного выдавливания потребителей в криптовалюты этот процесс может затянуться на неопределенную перспективу, поскольку использование цифровой валюты пока не дает никаких явных преимуществ бизнесу и населению», — сказал Потавин.

Трамп подписал указ 7 марта о создании стратегического резерва в криптовалюте. Опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что и в России может появиться свой крипторезерв.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025