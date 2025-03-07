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Келлог объяснил обещание Трампа завершить украинский конфликт за 24 часа

Келлог: Трамп обещал окончить конфликт на Украине за 24 часа, но не уточнил день
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Фото: Global Look Press/Siavosh Hosseini
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Президент США Дональд Трамп обещал прекратить конфликт на Украине за 24 часа, однако не сказал, в какой именно день. Об этом 7 марта заявил спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог в ходе конференции Совета по международным отношениям, трансляция которой опубликована на YouTube-канале.

«Трамп обещал закончить <конфликт> на Украине за 24 часа, но не уточнил, в какой именно день», — заявил он.

Подобные слова вызвали бурную реакцию в зале в виде смеха.

Глава Белого дома утверждал, что ему будет достаточно сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «довольно», а затем связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и таким образом завершить конфликт за сутки, напоминает «Газета.Ru».

Сможет ли Трамп закончить конфликт на Украине за 100 дней. Разбор

22 января газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что Трамп поручил Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. По оценке издания, «почти никто не посчитал», что Келлог сможет выполнить эту задачу.

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