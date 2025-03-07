Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 6 марта заявил, что поддерживать украинские армию и страну очень дорого. Запись обращения была опубликована на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Он также высказал согласие с президентом США Дональдом Трампом, что странам ЕС надо выделять больший процент ВВП на собственную оборону.

«Прежде всего, нам нужно тратить больше денег на наращивание собственного военного потенциала и обороноспособности, но в то же время кто-то должен финансировать украинскую армию, а американцы больше в этом участвовать не будут», — сказал Орбан, добавив, что финансирование Украины на «все три пакета — это уже слишком много».

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в обращении заявил, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего Евросоюза. Также он призвал ЕС обеспечивать себя наибольшим количеством военного оборудования и наращивать оборонные возможности «во имя самого мира».