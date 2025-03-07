Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о 39 перехваченных БПЛА над регионами России
Мир
Трамп усомнился в готовности НАТО помочь США
Мир
Израиль допустит ограниченное число мусульман из Палестины на Храмовую гору в Рамадан
Общество
В Москве зафиксирован первый весенний рекорд тепла
Мир
Орбан указал на мировую изоляцию Евросоюза
Общество
В Санкт-Петербурге полиция задержала пропавшего 18 лет назад без вести мужчину
Мир
В АдГ призвали изменить конституцию ФРГ ради собственного ядерного оружия
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 7 марта
Армия
Бойцы казачьего полка поразили дронами пехоту ВСУ в приграничье Курской области
Мир
Трамп призвал уволить пренебрегающих обязанностями чиновников
Общество
Более 80% россиян назвали цветы обязательным атрибутом 8 Марта
Наука и техника
В РФ создали прототип транзистора для перспективной силовой электроники
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. м
Мир
Папа римский впервые за три недели госпитализации записал аудиообращение
Мир
Премьер Италии Мелони предложила включить Украину в действие пятой статьи НАТО
Мир
Численность бабочек в США сократилась на 22% с начала XXI века
Экономика
Опрос показал рост числа довольных своим финансовым положением россиянок
Сюжет:

МО рассказало о работе военнослужащих-женщин медицинских подразделений войск «Запад»

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Минобороны России 7 марта рассказало о работе военнослужащих-женщин медицинских подразделений группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО.

Военные врачи и медицинский персонал группировки войск «Запад» в ходе проведения специальной военной операции ежедневно оказывают всю необходимую медицинскую помощь военнослужащим и пострадавшим мирным жителям на территории развернутых госпиталей и медицинских пунктов.

«Здесь у нас лазарет на четыре койки, соответственно, если температура не сильно высокая и мы понимаем, что течение болезни поддается лечению, мы оставляем здесь. Соответственно, если что-то более тяжелое, подозрение на пневмонию, может, какие-то уже осложнения идут, мы, собственно, везем в госпиталь и там уже помощь оказываем», — сказала начальник медицинской службы 79-й реактивной бригады группировки войск «Запад», старший лейтенант Тамара Гочияева.

Бойцы с передовой поступают в медицинские пункты в основном с осколочными ранениями. Военные врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизни военнослужащих.

«С детства мечтала связать свою жизнь с медициной. Как началась СВО, решила себя испытать и подписала контракт. Я люблю помогать людям и оказывать медицинскую помощь», — сказала медсестра перевязочного кабинета 150-го медицинского батальона группировки войск «Запад» ефрейтор Олеся Першакова.

Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
Дроны в разы повысили эффективность российских артрасчетов

В этот день в российском военном ведомстве сообщили, что лейтенант медслужбы Ираида Демина неоднократно стабилизировала состояние тяжелораненых бойцов, проводила подготовительные мероприятия для проведения операций, а также сама в составе операционной бригады ассистировала хирургу.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025