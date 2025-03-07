МО рассказало о работе военнослужащих-женщин медицинских подразделений войск «Запад»

Минобороны России 7 марта рассказало о работе военнослужащих-женщин медицинских подразделений группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО.

Военные врачи и медицинский персонал группировки войск «Запад» в ходе проведения специальной военной операции ежедневно оказывают всю необходимую медицинскую помощь военнослужащим и пострадавшим мирным жителям на территории развернутых госпиталей и медицинских пунктов.

«Здесь у нас лазарет на четыре койки, соответственно, если температура не сильно высокая и мы понимаем, что течение болезни поддается лечению, мы оставляем здесь. Соответственно, если что-то более тяжелое, подозрение на пневмонию, может, какие-то уже осложнения идут, мы, собственно, везем в госпиталь и там уже помощь оказываем», — сказала начальник медицинской службы 79-й реактивной бригады группировки войск «Запад», старший лейтенант Тамара Гочияева.

Бойцы с передовой поступают в медицинские пункты в основном с осколочными ранениями. Военные врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизни военнослужащих.

«С детства мечтала связать свою жизнь с медициной. Как началась СВО, решила себя испытать и подписала контракт. Я люблю помогать людям и оказывать медицинскую помощь», — сказала медсестра перевязочного кабинета 150-го медицинского батальона группировки войск «Запад» ефрейтор Олеся Першакова.

В этот день в российском военном ведомстве сообщили, что лейтенант медслужбы Ираида Демина неоднократно стабилизировала состояние тяжелораненых бойцов, проводила подготовительные мероприятия для проведения операций, а также сама в составе операционной бригады ассистировала хирургу.