Лейтенант медицинской службы Ираида Демина неоднократно стабилизировала состояние тяжелораненых бойцов, проводила подготовительные мероприятия для проведения операций, а также сама в составе операционной бригады ассистировала хирургу. Минобороны России в пятницу, 7 марта, сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Например, в один из дней в медицинский пункт был доставлен боец в бессознательном состоянии, получивший в результате разрыва боеприпаса множественные повреждения и потерявший много крови.

Демина, правильно диагностировав повреждения, осуществила переливание крови российскому военнослужащему, а после стабилизировала его состояние, проведя интубацию и анестезию, что создало условия для проведения сложного хирургического вмешательства.

Также в Минобороны РФ отметили грамотные и точные действия гвардии ефрейтора Доржу Салчака, который, выполняя боевую задачу по поддержке штурмовых подразделений, прицельным огнем вверенного ему орудия обеспечил уничтожение передовой линии обороны украинских формирований, что позволило российским штурмовикам стремительным броском ворваться на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), зачистить их и закрепиться до прибытия основных сил.

Накануне в российском военном ведомстве сообщили, что старший лейтенант Анастасия Рыбина поразила управляемую авиационную бомбу ВСУ. В результате профессиональных действий управляемая авиационная бомба, пущенная противником, была уничтожена на безопасном от позиций ВС РФ расстоянии.