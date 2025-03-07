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В постпредстве Словении рассказали о возможной отправке миротворцев на Украину

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Фото: TASS/Zuma
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Словения не исключает проведения миротворческой или иной миссии ООН на Украине в случае одобрения Советом Безопасности организации (СБ ООН). Об этом сообщили «Известиям» в постоянном представительстве республики при ООН.

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«Словения является одним из докладчиков по вопросу Украины в СБ и тесно сотрудничает со своими партнерами, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир на Украине. Мы твердо убеждены, что любой мир начинается с соблюдения Устава ООН и что СБ ООН — это правильный путь для достижения мира в Украине. Хотя об этом говорить еще рано, Словения не исключает возможности проведения новой миротворческой операции ООН или других форм миссий ООН», — заявили в постпредстве Словении.

Важно, что страна входит в число непостоянных членов СБ ООН на 2024–2025 годы. Ранее Франция и Великобритания выступили с инициативной введения миротворцев НАТО на Украину.

Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных «миротворцев» на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, российская сторона «будет рассматривать присутствие этих войск на украинской территории точно так же, как рассматривала потенциальное присутствие НАТО на Украине».

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