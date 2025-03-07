Зеленский сообщил о планах посетить Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе совершить официальный визит в Саудовскую Аравию и провести встречу с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«На следующей неделе в понедельник запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем», — написал Зеленский.

Он также уточнил, что после этого его команда намерена остаться в стране «для работы с американскими партнерами».

Также в этот день спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что на следующей неделе делегация из Вашингтона планирует встретиться с представителями Украины в Саудовской Аравии.