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В Европарламенте раскритиковали оборонный проект фон дер Ляйен

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Решение Еврокомиссии (ЕК) выделить в ближайшие годы на нужды обороны Евросоюза (ЕС) €800 млрд приведет к значительному увеличению налогов в странах сообщества, учитывая, что годовой бюджет блока равен €200 млрд. Об этом сказал «Известиям» евродепутат Тьерри Мариани.

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«Сегодня, как вы знаете, Европейский союз, по существу, финансируется на 90–95% за счет дотаций от стран-членов. 41% этих фондов составляют поступления от Германия и Франции. Я думаю, что это еще один шаг к мечте Брюсселя о введении общеевропейского налога для всех граждан ЕС, что, по сути, будет означать упразднение суверенитета отдельных стран», — отметил он.

По его мнению, обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации накануне саммита в Брюсселе — просто способ объяснить французам, что им нужно будет тратить свои деньги ради милитаристских амбиций главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Власти и СМИ нам постоянно говорили, что Россия — банкрот, что у нее нет денег на вооружение солдат и что РФ ворует стиральные машины, чтобы делать ракеты. А теперь внезапно нам говорят, что российские танки едут в Европу», — добавил он.

Парадокс же состоит в том, продолжает политик, что Макрон и фон дер Ляйен говорят о перевооружении ЕС и усилении помощи Киеву в тот момент, когда есть реальный шанс достичь урегулирования на Украине.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оружейная доплата: в ЕС утвердили план усиления обороны союза

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