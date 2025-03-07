По разным сведениям, с 2021 по 2024 год только Агентство США по международному развитию, известное под брендом USAID, потратило в Молдавии почти $650 млн. Об этом рассказал «Известиям» заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов.

«Эти данные еще предстоит уточнить, и не исключено, что сумма изменится в сторону увеличения», — подчеркнул он.

Шевцов также отметил особенную активность агентства на Украине.

«По линии USAID на организацию майдана было выделено как минимум $5 млрд, а согласно официальному отчету USAID, за время СВО киевский режим получил от агентства без малого $35 млрд», — уточнил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алексея Шевцова «Известиям»:

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