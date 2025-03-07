Еще два беспилотника ВСУ были сбиты над акваторией Черного моря
Еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над акваторией Черного моря. Об этом 6 марта сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Уже сбито четыре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Качи», — проинформировал он в своем Telegram-канале.
Развожаев также подчеркнул, что в Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку ВСУ.
В этот же день губернатор Севастополя сообщил об уничтожении двух БПЛА над акваторией Черного моря. Он также проинформировал, что все службы были приведены в состояние боевой готовности.