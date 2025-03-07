«Шесть матчей в регулярке против одной команды — это многовато»

Московское «Динамо» идет на втором месте в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. За две недели до конца турнира команде осталось провести семь матчей, после чего бело-голубые начнут выступление в плей-офф. В последние недели подопечные Алексея Кудашова пережили две болезненные неудачи в виде домашних поражений от аутсайдера конференции «Сочи» (3:5) и минского «Динамо» (0:5), но затем обыграли в гостях лидера регулярки ярославский «Локомотив» (3:1) и петербургский СКА (1:0), а дома разгромили китайский «Куньлунь Ред Стар» (6:3) и екатеринбургский «Автомобилист» (4:1).

В интервью «Известиям» защитник московского «Динамо» Артём Сергеев объяснил причины нестабильных результатов команды, рассказал, насколько важно удержать второе место на Западе, а также предложил оптимальный вариант календаря сезона КХЛ.

— Почему в последние недели у «Динамо» был такой контраст в результатах?

— Всё не просто так. Случайностей не бывает. Были у нас проблемы с играми против команд из нижнего посева и даже нижней части таблицы. Отсюда разгром от Минска, который тогда был на седьмом месте, хотя сейчас видно, какая это сильная команда, она выдала с тех пор мощную победную серию и уже идет позади нас. Но всё равно проигрывать им дома 0:5 было недопустимо. А уж про матч с «Сочи» вообще молчу.

В этом смысле из четырех последних побед матч с «Куньлунем» был не менее важен, чем остальные, поскольку мы сумели наконец хорошо сыграть с командой из нижней части и победить, что добавило нам хорошего настроения. И это хорошее настроение перенеслось уже на матч с «Автомобилистом», который нам удалось победить даже с учетом того, что соперник играл хорошо, даже очень хорошо. У него были моменты у наших ворот, но где-то Мотор (вратарь Максим Моторыгин. — Ред.) потащил, где-то ребята в обороне на себя шайбу поймали. Надо сохранять такой ход, чтобы к плей-офф быть максимально готовыми.

— Можно сказать, что в феврале имелись проблемы с настроем на команды из нижней части таблицы?

— Да-да-да. Но в игре с «Куньлунем» мы эту тенденцию переломили.

— Согласны с тем, что команда уже была мыслями в плей-офф, где как раз уже с другими соперниками надо будет играть, уровня «Локомотива» и СКА, которых вы обыграли?

— Ну конечно. Мы в плей-офф уже вышли. И уже понимаем, что готовимся к нему. Не то чтобы мы головой уже там, но всё равно где-то есть мысли, что скоро плей-офф и надо к нему готовиться.

— Для «Динамо» принципиально удержать второе место на Западе, или уже без разницы, с какой позиции выходить в плей-офф?

— Надо от себя отталкиваться. Стабильно играть и не терять той уверенности, которая у нас есть сейчас. Чтобы потом не приходилось выкарабкиваться изо всех сил из разных плохих ситуаций после одной–двух игр и быть в хорошем настроении, на позитиве.

— С такой игрой, которую вы показали в победных матчах с «Локомотивом», СКА и «Автомобилистом», можно ставить серьезные задачи на плей-офф? Такой хоккей можно назвать близким к образцу для «Динамо»?

— Близким к образцу — да, 100%.

— Следите за вашими возможными соперниками по первому раунду?

— Да нет. Честно говоря, я даже не знаю, кто там за что борется. Понятно, что внутри зоны плей-офф всё сейчас плотненько, и никто сейчас толком не может понять, какие пары будут в первом раунде на Западе. Поэтому нет смысла пока рассуждать о будущем сопернике.

— А перспектива попадания на СКА, который идет на седьмом месте, какие эмоции вызывает?

— Да я и не знаю, плюс это или минус.

— Но не устали уже играть со СКА в этом сезоне? В нынешней регулярке у вас с ними было шесть матчей.

— Да, в принципе, шесть матчей с одной и той же командой за одну регулярку — это многовато.

— С любым соперником?

— Да, конечно. Надо вот сейчас 68 матчей в регулярном чемпионате играть. Вот убираете из календаря эти шесть игр между двумя командами — получается тогда 64 матча для каждого клуба. Это оптимально, я считаю. Просто сезон начинай позже, меньше пауз внутри сезона делай — думаю, так вообще супер будет. А шесть игр между двумя командами в регулярке — перебор.

— То есть вы предлагаете играть по 64 матча, чтобы сезон начинался в середине, а не начале сентября, как сейчас, но также заканчивался в конце мая?

— Да. И меньше пауз нужно, меньше разрывов между играми.