Женское дело: как девушки становятся защитниками Отечества

Прекрасный пол не первое десятилетие доказывает, что не существует неженских профессий. Яркий пример тому — студентки Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, которых можно встретить не только на направлениях с плавательной практикой, но и в береговых специальностях. Также девушки всё чаще поступают в вузы с военной направленностью. О том, из чего же сделаны наши девчонки, — в фотогалерее «Известий»