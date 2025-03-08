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Женское дело: как девушки становятся защитниками Отечества

Студентки военных вузов могут запускать ракеты, управлять кораблем и командовать строем
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В ГУ МРФ есть не только направления с плавательной практикой, но и береговые специальности. Вуз имеет широкий спектр специальностей, и выпускник могут работать как в морской отрасли, так и в обычных организациях
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Прекрасный пол не первое десятилетие доказывает, что не существует неженских профессий. Яркий пример тому — студентки Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, которых можно встретить не только на направлениях с плавательной практикой, но и в береговых специальностях. Также девушки всё чаще поступают в вузы с военной направленностью. О том, из чего же сделаны наши девчонки, — в фотогалерее «Известий»
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Быкова Валерия Сергеевна (судовождение, выпускница)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Валерия Быкова — выпускница по специальности «Судовождение» ГУ МРФ
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Караваева Юлия Игоревна (государственное и муниципальное управление, третий курс)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Юлия Караваева обучается на третьем курсе по направлению «‎Государственное и муниципальное управление»
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Калугина Александра Александровна (судовождение, выпускница)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Александра Калугина изучает судовождение на выпускном курсе
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Тренажер, имитирующий капитанскую рубку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Чтобы подготовить студентов к будущей профессии, в университете используют тренажер, имитирующий капитанскую рубку
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Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого также может похвастаться наличием талантливых студенток
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Одна из курсанток в павильоне ракетной техники им. С.П. Королева. Экспонаты на протяжении многих лет изучаются в академии. Это не просто экспозиционный зал, но и учебная аудитория, где проводятся теоретические занятия по освоению устройства и использования межконтинентальных баллистических ракет
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Диана Мамыкина, выпускается в 2025 году, замужем за курсантом академии Никитой Мамыкиным
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Диана выпускается в 2025 году. В академии она встретила своего мужа Никиту, который также является курсантом
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Татьяна Шывырталова — курсант третьего курса, член сборной академии по информатике. Девушка увлекается лыжным спортом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Татьяна, курсант третьего курса, является членом сборной академии по информатике. Помимо этого, девушка увлекается лыжным спортом
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Юдина В.С.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Все курсантки Военной академии РВСН имени Петра Великого носят форму
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Сержант Инна Бойцова с золотой медалью окончила обучение в лицее в Саратовской области. Инна — военнослужащий в четвёртом поколении. Прадед — танкист, прошедший горнило Великой Оте­чественной войны. Дед — авиационный техник. Отец — офицер Воздушно-космических сил. Инна — командир отделения. Примечательно, что вслед за нею решила поступать в ВА РВСН младшая сестра Дарья. Её зачислили в вуз минувшим летом. Вот так продолжается династия Бойцовых
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Инна — сержант. Она с золотой медалью окончила обучение в лицее в Саратовской области, она — военнослужащий в четвертом поколении. Прадед девушки был танкистом, дед — авиационным техником, а отец — офицер Воздушно-космических сил. Инна — командир отделения. В ВА РВСН также учится ее младшая сестра Дарья, которую зачислили в вуз минувшим летом
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Управление
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Девушки умеют обращаться со сложной техникой, в том числе и с радиоуправляемой аппаратурой
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Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» также готовит будущих военнослужащих
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Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Обучение в пансионе проводится по уникальной образовательной программе, которая учитывает воспитательные и культурные традиции страны
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Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Девочки не только получают школьные знания, но и развивают творческие способности на занятиях по живописи, скульптурной пластике, графическому дизайну и прочим направлениям
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Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
С 2016 года в системе дополнительного образования открыты новые технические направления: робототехника, 3D-моделирование и печать, студия анимации, школа дронов
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Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Важным направлением в пансионе является развитие научной компетенции воспитанниц, а также их исследовательских навыков
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Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Воспитанницы находятся на полном государственном обеспечении
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