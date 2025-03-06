В МВД Латвии призвали страны ЕС прекратить выдачу шенгена россиянам

Глава МВД Латвии Рихард Козловскис 6 марта призвал государства Европейского союза (ЕС) прекратить выдавать шенгенские туристические визы гражданам России.

Он отметил, что такая практика негативно сказывается на работе правоохранительных органов как на латвийско-российской границе, так и внутри страны.

«Поэтому он [Козловскис] призвал все государства — члены ЕС всерьез осознать опасность, считая моральным долгом отказаться от такой услуги», — говорится в публикации Delfi.

22 февраля в Латвии группа депутатов от партии «Новое единство» внесла в сейм (парламент) поправки к Закону о туризме, запрещающие организованные поездки в Россию и Белоруссию. Также государство вправе ограничивать подобного рода предпринимательскую деятельность.