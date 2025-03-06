Канцлер Австрии назвал целью Вены добиться инвестирования в оборону 2% ВВП

Целью Австрии является инвестирование в оборону 2% ВВП. Об этом 6 марта сообщил канцлер Австрии Кристиан Штокер по прибытии на саммит Евросоюза (ЕС) в Брюсселе.

«Австрия прикладывает огромные усилия [по обороне]. Наша цель — инвестировать в оборону 2% ВВП. Учитывая бюджетную ситуацию, это очень амбициозная цель», — сказал он в рамках своего первого появления после избрания.

Канцлер поделился, что ожидает принятия решения в пользу лучшего из пяти предложений Еврокомиссии (ЕК), которые представлены в рамках плана по перевооружению Европы. Кроме того, он отметил, что Вена продолжит участвовать в поддержке Украины в рамках европейской солидарности, основываясь на своем нейтральном статусе.

Немецкий канцлер Олаф Шольц в свою очередь заявил, что выступает за финансирование в оборону в долгосрочной перспективе, чтобы страны могли тратить «столько, сколько они сами, их друзья и союзники сочтут нужным».

«Именно поэтому в долгосрочной перспективе нам также необходимо изменить нормативную базу в Европе подобно тому, что мы сейчас обсуждаем в Германии», — добавил он, прибыв на саммит ЕС.

Газета Politico 6 марта сообщила, что после прихода к власти в США президента Дональда Трампа чиновники ЕС начали рассуждать о создании автономной от Вашингтона оборонной системы и о самостоятельной поддержке Украины в конфликте.