Бойцы группировки «Центр» рассказали о применении новых БПЛА в бою

Бойцы группировки войск «Центр» показали новые дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, а также рассказали об успехах их применения на горловском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Выполняем широкий спектр задач с применением оптоволоконных дронов. Начиная от поражения живой силы противника, поражения зданий и укрепленных сооружений, пулеметных точек... Также активно уничтожаем технику», — заявил начальник службы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Владимир Солодовников.

В военном ведомстве подчеркнули, что FPV-дроны, которые управляются по оптоволоконному каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Оптоволоконный кабель тянется из катушки, крепящейся на нижней части ударного дрона, чтобы исключить соприкосновение с воздушными винтами.

«Больше упор делается на оптоволокно, потому что с его появлением у нас увеличился простор работы. В первую очередь потому, что ни один РЭБ противника не может уже воздействовать на нас. И конечно же, расстояние, то есть на огромные дальние расстояния вылетаем», — рассказал начальник расчета БПЛА Никита Оропов.

Длина используемой оптоволоконной нити нити в зависимости от конкретной модели может достигать 20 км, подчеркнули в Минобороны.

«Я работаю на FPV-дронах самолетного типа сейчас. Поражаем технику, срываем ротацию противника. Вот сегодня ночью буквально по трассе нашел технику противника, это был пикап, и отработал по нему самолетом. С уничтожением, соответственно», — сообщил начальник расчета БПЛА самолетного типа Максим Бессонов.

При освобождении населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики (ДНР) военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» впервые массово использовали ударные дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, рассказали в Министерстве обороны.

Минобороны России 4 марта опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Север», которые в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Погребки Курской области. 27 февраля Минобороны РФ показало боевую работу операторов FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», которые поразили военную технику и боевиков ВСУ в курском приграничье.