Реклама
Прямой эфир
Общество
На Сахалине произошло нарушение подачи электроэнергии из-за отключения на подстанции
Общество
Временные ограничения на полеты сняты в аэропортах Волгограда и Калуги
Происшествия
Возгорание произошло в Ростовской области после атаки БПЛА
Мир
СБУ объявила в розыск председателя ЦИК Памфилову
Общество
Социальный фонд намерен разделить индексацию пенсий на два этапа с 2026 года
Армия
Расчеты гаубиц «Мста-С» группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Доход Камчатского края вырос на 7,2 млрд рублей
Мир
Экипаж Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в зоне СВО
Армия
Артиллерия группировки войск «Восток» сорвала ротацию ВСУ в зоне СВО
Мир
В минюсте США заявили о предъявлении Робинсону обвинения в убийстве первой степени
Мир
Ynet сообщил о протесте в Иерусалиме семей заложников в Газе
Общество
В Приморье семь человек обвинили в мошенничестве на сумму более 25 млн рублей
Мир
Politico сообщила о массовой конфискации контейнеров с китайскими товарами в Греции
Происшествия
В Приморье произошли взрывы газового оборудования у административных сооружений
Общество
Кравцов не исключил повышение зарплаты учителей в России
Мир
Кобахидзе сообщил об односторонней дружбе с Украиной
Спорт
ХК «Авангард» одержал победу над минским «Динамо» в серии буллитов
Сюжет:

Бойцы группировки «Центр» рассказали о применении новых БПЛА в бою

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бойцы группировки войск «Центр» показали новые дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, а также рассказали об успехах их применения на горловском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Выполняем широкий спектр задач с применением оптоволоконных дронов. Начиная от поражения живой силы противника, поражения зданий и укрепленных сооружений, пулеметных точек... Также активно уничтожаем технику», — заявил начальник службы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Владимир Солодовников.

В военном ведомстве подчеркнули, что FPV-дроны, которые управляются по оптоволоконному каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Оптоволоконный кабель тянется из катушки, крепящейся на нижней части ударного дрона, чтобы исключить соприкосновение с воздушными винтами.

«Больше упор делается на оптоволокно, потому что с его появлением у нас увеличился простор работы. В первую очередь потому, что ни один РЭБ противника не может уже воздействовать на нас. И конечно же, расстояние, то есть на огромные дальние расстояния вылетаем», — рассказал начальник расчета БПЛА Никита Оропов.

Длина используемой оптоволоконной нити нити в зависимости от конкретной модели может достигать 20 км, подчеркнули в Минобороны.

«Я работаю на FPV-дронах самолетного типа сейчас. Поражаем технику, срываем ротацию противника. Вот сегодня ночью буквально по трассе нашел технику противника, это был пикап, и отработал по нему самолетом. С уничтожением, соответственно», — сообщил начальник расчета БПЛА самолетного типа Максим Бессонов.

При освобождении населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики (ДНР) военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» впервые массово использовали ударные дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, рассказали в Министерстве обороны.

Опто и разница: как управляемые по кабелю дроны стали грозой для противника
Такие аппараты заставили ВСУ срочно пересматривать принципы защиты от БПЛА

Минобороны России 4 марта опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Север», которые в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Погребки Курской области. 27 февраля Минобороны РФ показало боевую работу операторов FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», которые поразили военную технику и боевиков ВСУ в курском приграничье.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025