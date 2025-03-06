Вэнс заявил об отсутствии у США планов ввода войск в Мексику
США в настоящее время не рассматривают вариант введения войск на территорию Мексики. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в ходе пресс-конференции в населенном пункте Игл-Пас на границе с Мексикой.
«Я не собираюсь сейчас делать заявлений относительно какого-либо вторжения в Мексику. Рупор у президента [США Дональда Трампа], и он, разумеется, прокомментирует эти вопросы при необходимости», — сказал он.
При этом он отметил, что признание Соединенными Штатами мексиканских наркокартелей террористическими организациями позволит «применить все ресурсы вооруженных сил для усиления контроля на границе».
Вэнс также сообщил, что решение о том, как именно применять эти войска, остается за Трампом.
«Мы не хотим негативных переговоров с правительством Мексики. Мы хотим, чтобы мексиканское правительство серьезно отнеслось к этим организациям и тем самым помогло себе, а заодно и американцам. <...> Если они не пойдут на это, то мы, разумеется, придумаем, что делать, исходя из этого», — заявил вице-президент.
4 марта Трамп заявил о рекордном снижении числа нелегальных переходов границы США. По его словам, в настоящее время показатель незаконного проникновения в страну самый низкий из «когда-либо зафиксированных». Он также упомянул, что другие страны якобы выпускали людей из своих «психиатрических учреждений и сумасшедших домов» в США в качестве мигрантов.