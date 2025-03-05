В России изменились требования к оформлению пособий по безработице
В России изменились требования к оформлению пособий по безработице. Теперь в документе должны быть указаны отдельно ИНН и Код причины постановки на учет, передает телеканал «Известия».
После индексации пособия по безработице с 1 февраля его минимальный размер составляет 1 764 рубля в месяц. В первые три месяца максимальная выплата будет 15 044 рубля. По истечении срока максимальный размер пособия составит 5880 рублей.
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