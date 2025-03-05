В России вывели новые сорта винограда

В 2024 году специалисты Госсорткомиссии завершили очередной многолетний цикл испытаний 96 сортов винограда, рассказали 5 марта в пресс-службе Минсельхоза.

В пресс-службе отметили, что по результатам испытаний в Госреестр внесено 10 новых сортов, девять из которых относятся к достижениям отечественной селекции. «Валентина», «Золотце», «Подарок Шатилова», «Сухолиманский Белый» и другие перспективные сорта адаптированы к выращиванию в климатических условиях нашей страны, отличаются высокой урожайностью, устойчивы к болезням и вредителям.

Например, селекционеры Восточной Сибири вывели сорт «Сибиряк Потапенко», который выдерживает морозы и не подвержен болезням. Виноград «Солярис Таманский», зарегистрированный на Северном Кавказе, отлично подходит для производства высококачественных сухих вин.

Основная часть разработок была сосредоточена на предприятиях и научных центрах южных регионов России. Кроме того, в Госреестр были внесены селекционные достижения, представляющие интерес для центральной части страны, Урала и Сибири.

17 декабря прошлого года пресс-служба Минсельхоза сообщила, что с 1 апреля 2025 года вступит в силу национальный стандарт ГОСТ Р «Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт». ГОСТ, впервые детально описывающий лучшие практики по оформлению винных карт на предприятиях питания, был утвержден приказом Росстандарта 11 ноября. В его разработке непосредственное участие приняли представители Федерации рестораторов и отельеров России, Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), а также другие специалисты.