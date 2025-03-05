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Следствие направило в суд дело экс-сотрудников Минобороны о взятке

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Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
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Следствие направило в 235-й гарнизонный военный суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников Министерства обороны России полковников запаса Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина, обвиняемых в получении взятки при выполнении гособоронзаказа. Об этом 5 марта сообщило Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета (СК) России.

«Военными следователями <…> собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину сотрудников управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России Андрея Чекмазова и его заместителя Дмитрия Фомина в получении ими взятки в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в 2016–2022 годах военное ведомство заключило ряд контрактов на выполнение работ с АО «Оборонтрест» на общую сумму 1,5 млрд рублей. Обвиняемые контролировали исполнение этих договоров.

Впоследствии, в 2023­–2024 годах, два сотрудника Минобороны получили от главы «Оборонтреста» Александра Сухарева взятку на сумму более 16 млн рублей за беспрепятственную приемку работ и общее покровительство.

Уточняется, что, по ходатайству следствия, Чекмазов был заключен под стражу, а Фомин посажен под домашний арест.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество обвиняемых военными следователями наложен арест на сумму более 18 млн рублей», — добавили в СК.

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Обвинение Чекмазову и Фомину было предъявлено 5 сентября 2024 года. Сухарев также выступает фигурантом дела и обвиняется в даче взятки должностному лицу. Ему назначили домашний арест.

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