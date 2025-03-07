Занять вместо: Минэк раскритиковал законопроект о «российской полке»

Минэкономразвития раскритиковало последнюю версию законопроекта о «российской полке», а именно формулировку основного понятия, какую продукцию можно отнести к отечественной . Авторы документа уверены, что в эту категорию должны входить товары, которые изготавливают в стране, причем отечественные акционеры, неподконтрольные иностранцам. Однако в Минэке отметили, что такой подход противоречит действующим законам . Власти уже два года не могут прийти к единому мнению по этому вопросу. Есть ли у этого проекта шансы на принятие — в материале «Известий».

Что такое «российская полка»

Почти два года прошло с тех пор, как министерства отказываются поддержать законопроект депутата Татьяны Буцкой о «российской полке». Он предполагает, что розничные сети должны выделить фиксированное место на прилавках для отечественных непродовольственных товаров, а маркетплейсы — обеспечить приоритетную выдачу первых 50 карточек такой продукции . Минпромторг, участвующий в создании документа, стремится поддержать наши бренды на фоне резкого ухода иностранных в 2022–2023 годах. Документ постоянно меняют, но это не помогает в процессе согласования , узнали «Известия».

Минэкономразвития раскритиковало ключевое понятие последней версии законопроекта — «товары российского происхождения» . Это следует из бумаг министерства, которые в середине февраля направили в правительство и Минпромторг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Авторы законопроекта уверены, что под это определение должна попасть только та продукция, которую произвели в РФ. Причем ее изготовители не могут находиться под контролем иностранных лиц, за исключением Белоруссии . Более того, нельзя считать российской продукцию, если на ней товарный знак, принадлежащий зарубежным лицам.

Минэкономразвития в своем отзыве уточнило: во-первых, предлагаемые нормы конфликтуют с уже действующим регулированием . Так, например, в России, и в целом в ЕАЭС уже используют декларации или сертификаты о происхождении продукции . Как раз в них фиксируют место ее производства. Такие документы нужны для того, чтобы снижать или обнулять компаниям ввозные пошлины в том случае, если между странами-поставщиками есть режимы преференций .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Во-вторых, подчеркнули в МЭР, законопроект рискует ограничить в правах иностранных обладателей товарных знаков, которые развернули в РФ производство полного цикла. Уже не говоря о том, что компании не обязаны регистрировать товарные знаки . Это право производителя, а не его обязанность, добавили в ведомстве. Поэтому в случае принятия проекта «о российской полке» отечественным изготовителям придется тратить силы и финансы на регистрацию своих брендов в Роспатенте .

Против проекта уже выступали ФАС и крупная торговля, которые указывали, что такой подход может спровоцировать рост цен и закончиться пустыми прилавками в отдаленных регионах . Именно противостояние министерств и бизнеса до сих пор не дает документу пройти все нужные согласования и попасть в Госдуму . Создается впечатление, что документ вязнет в критике и еще не скоро будет поддержан, если вообще дойдет до этого , отметил источник в кабмине.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Власти должны поддерживать отечественных производителей, давать им преференции на полке и тем самым стимулировать их развитие и масштабирование , сказала «Известиям» депутат Татьяна Буцкая. Поэтому так важно дать им определение, а также пояснить, что такое «товары российского происхождения», отделить их от массы других .

Сейчас на рынке можно встретить предприятия, которые мимикрируют под российские, но на практике они привозят в РФ продукцию из-за рубежа, переклеивают в стране этикетки и считаются нашими, — им не следует предоставлять преференции и место на полке , уверена она. Парламентарий подтвердила, что работа над законопроектом продолжается: всё еще проходят совещания, на которых эксперты уточняют формулировки и нормы документа.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития.

Как нужно поддержать отечественного производителя

В Минпромторге «Известиям» сказали, что законопроект предлагает регулирование, которое ранее в России не применяли, поэтому обсуждение его положений — нормальный рабочий процесс . Тем более ведомство уже подготовило обновленную версию законопроекта и предложило его рассмотреть коллегам .

— Для Минпромторга главное — стимулировать развитие российской промышленности потребительского сектора. По сути, этот проект помогает уровнять маркетинговые возможности отечественных и транснациональных производителей и их брендов. А потребители получат более широкий ассортимент отечественного товара . При этом законопроект не предлагает нормы, которые ограничивают реализацию товаров зарубежного производства, — сказали в пресс-службе ведомства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Минпромторге 6 марта также сообщили, что законопроект будет доработан и рассмотрен в Госдуме осенью.

Российские производители уже вполне успешно развиваются и представляют свои бренды, которые пользуются популярностью у потребителей, причем некоторые компании это сделали без какой-либо поддержки со стороны государства , сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Тем более отечественные предприятия инвестировали существенные суммы в развитие своих торговых марок, но теперь им предлагают встать на полку и конкурировать с теми, кто не вкладывал средств в маркетинг , отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Также возникает вопрос — а как быть с зарубежными компаниями, которые продали свой бизнес россиянам, но торговые марки на продукцию по-прежнему принадлежат иностранцам. Например, такая ситуация с компанией Henkel , которая рассталась со своим предприятием в РФ. Такой бизнес будут считать российским? Ведь на нем работает отечественные персонал, также предприятия платят налоги в РФ и многое другое, почему эти факты не учитывают, пока неясно , — добавил эксперт.

Законопроект смущал и других отечественных изготовителей — из Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены. Ее исполнительный директор Петр Бобровский уже не раз говорил, что часть требований нового проекта может оказаться неисполнимой: например, у производителя меняется структура собственности, но это не всегда отражается в ЕГРЮЛ и в других открытых источниках, а значит, торговая сеть просто не узнает об этом .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Поддержка по настоящему отечественных производителей полностью соответствует интересам государства: это позволяет создавать новые рабочие места, развивать импортозамещение, увеличивать поступления в бюджет и обеспечивать потребителей качественной и безопасной продукцией , отметил «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

— Поэтому разные механизмы стимулирования спроса и продвижения наших товаров заслуживают поощрения и поддержки. При этом вполне логично, что на такие меры должны рассчитывать только те компании, прибыль которых остается в стране и инвестируется в развитие производства , — уверен эксперт.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Отечественного изготовителя действительно нужно поддерживать — создавать преференции перед иностранными конкурентами , сказал «Известиям» сопредседатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов. Но это не должно идти в разрез с интересам потребителей , уверен он.

— Если определить квоту для для российских товаров на полке, то возникнет много вопросов, например, что делать, если наша продукция закончилась, а новую партию еще не привезли, нужно ли снимать с продажи иностранные аналоги ? Плюс наш производитель не всегда может конкурировать по цене с зарубежной продукцией, значит ли это, что отечественное будет занимать полку и залеживаться? — удивился эксперт.